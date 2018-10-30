Два минчанина украли стоящий на улице диван
Его временно оставили там люди, которые переезжали
Диван простоял на улице совсем недолго.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Инцидент произошел 1 октября, милиция задержала похитителей. Кража века случилась в Центральном районе.
Женщина, которая обратилась в милицию, рассказала, как переезжала и выносила вещи на улицу, в том числе и диван стоимостью 300 рублей, передает belta.by. Простоял он там совсем недолго - унесли. Спустя несколько недель выяснилось, куда он делся:
- Сотрудники милиции установили, что диван украли 56-летний ранее судимый мужчина, работающий сантехником, а также его 45-летний знакомый, - рассказали в ГУВД.
Милиция возбудила в их отношении уголовное дело по статье «Кража».