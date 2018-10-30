2018-10-30T15:28:44+03:00
Происшествия

Двадцатилетних парней из Ошмянского района подозревают в серии поджогов

Их уже нашли и задержали
Полина ПАСТЕРНАК
Поделиться:
Двоих поджигателей из Ошмянского района уже задержали.Двоих поджигателей из Ошмянского района уже задержали.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

Пожары произошли в декабре в деревне Лужище (сгорел сарай со всем, что в нем было, ущерб в две тысячи рублей) и в мае (еще два сарая, ущерб на четыре тысячи).

- Для установления лиц, совершивших поджоги, был проведен большой объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Возможных поджигателей нашли - местные парни 19 и 20 лет. Они признались в преступлениях и даже добавили еще - с 8 на 9 октября 2018 года подожгли здание бывшей молочно-товарной фермы, в котором хранилось 180 тонн сена, сожгли девять соломенных тюков и соломенных декораций у дороги.

Парни арестованы и находятся под стражей. Их имущество (в том числе два автомобиля) тоже арестовано. Возбуждено два уголовных дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В министерстве труда и соцзащиты посчитали, сколько белорусы будут работать в 2019
51-летний солигорчанин попытался ограбить таксиста в Минске
Два минчанина украли стоящий на улице диван
Сегодня обладателя столичной квартиры от «Евроопт» определит певец Владимир Маркин
Сергей Румас: «Прошу взять под усиленный контроль ситуацию с ценами»
Европейский банк даст Беларуси кредит на 42,45 млн. евро на строительство МКАД-2
Группа Nizkiz будет выступать в Минске два дня подряд, потому что все билеты раскупили за месяц до концерта
«Дождь начнется в течение получаса»: в Беларуси работает карта осадков
В Россию не пустили 19 тонн сыра из Беларуси
Ударил в живот, вывихнул палец: 22-летний безбилетник избил контролера
МЧС спасли от смерти 150 коров
«29 октября - 100 лет комсомолу, 31 октября - Хеллоуин»: Владимир Цеслер поздравил всех значком с черепом
В Бресте ищут 15-летнюю девушку, которая уже не раз уходила из дома
Спустя 21 год возобновляется авиасообщение между Минском и Кишиневом
Поражение от «Амура» стало одиннадцатым подряд для «Динамо». Новый гендир не считает, что виноват только тренер
«Как хочу - так и хожу». По Бресту гулял мужчина в мини-юбке
В Витебской области двое мужчин продавали огнестрельное оружие
В Куропатах проходит «Ночь расстрелянных поэтов»
Александр Лукашенко пообещал приехать на тысячелетие Бреста
В Каменецком районе мужчина представился милиционером и принудил девушку к сексу
Под Брестом в ДТП перевернулся BMW с водителем, который 71 раз привлекался за нарушение ПДД
Лукашенко спел со студентами песню про советских комсомольцев