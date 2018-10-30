Двадцатилетних парней из Ошмянского района подозревают в серии поджогов

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-30T15:28:44+03:00

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Пожары произошли в декабре в деревне Лужище (сгорел сарай со всем, что в нем было, ущерб в две тысячи рублей) и в мае (еще два сарая, ущерб на четыре тысячи).

- Для установления лиц, совершивших поджоги, был проведен большой объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, - сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Возможных поджигателей нашли - местные парни 19 и 20 лет. Они признались в преступлениях и даже добавили еще - с 8 на 9 октября 2018 года подожгли здание бывшей молочно-товарной фермы, в котором хранилось 180 тонн сена, сожгли девять соломенных тюков и соломенных декораций у дороги.

Парни арестованы и находятся под стражей. Их имущество (в том числе два автомобиля) тоже арестовано. Возбуждено два уголовных дела.