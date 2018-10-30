2018-10-30T16:33:03+03:00
Происшествия

51-летний солигорчанин попытался ограбить таксиста в Минске

Мужчина сел в такси и ударил его по голове - скорее всего, ножом
Полина ПАСТЕРНАК
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Нападавший задержан.Нападавший задержан.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Инцидент случился 22 октября. Пассажир сел в такси и назвал адрес - Дом милосердия на ул. Франциска Скорины. Когда они прибыли на место, он вытащил твердый предмет и ударил 33-летнего водителя. Следователи полагают, что это была рукоятка ножа.

- Водитель выбежал из автомобиля с сумкой с ценными вещами, отошел на безопасное расстояние и обратился в правоохранительные органы, - рассказали в Следственном комитете.

Преступник не стал ничего брать из машины и просто спрятался в лесу, сообщает belta.by. Его нашли и предъявили обвинение по статье «Разбой».

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