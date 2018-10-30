В Министерстве труда и соцзащиты посчитали, сколько белорусы будут работать в 2019 году
Есть два расчета: для пятидневки и шестидневки
В 2019 году белорусы отработают не меньше двух тысяч часов.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Посчитали и закрепили в постановлении №77. Количество рассчитывали исходя из нормы в 40 часов в неделю.
Итак, если вы работаете пять дней и выходные у вас - суббота и воскресенье, то за 2019 год вы отработаете 2008 часов. Если вы работаете шесть дней в неделю и выходной у вас только в воскресенье, то 2016 часов.
Там, где график другой, наниматели рассчитывают норму сами, сообщает belta.by.