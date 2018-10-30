Минчанка во время застолья трижды ударила гостя ножом
Он в больнице
Фото: ЦА ГКСЭ
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О том, что произошло, пока известно только со слов задержанной. Она рассказала, что сидела за столом со своим 51-летним знакомым. На столе были алкольные напитки. Разгорелся спор, она схватила нож и трижды его ударила, не глядя куда.
Приехали медики, обнаружили три колото-резаных ранения грудной клетки и живота и увезли его в 10-ю городскую больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на преступление» и «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.