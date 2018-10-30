В Гражданский кодекс хотят включить нормы использования изображений человека

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-30T18:49:37+03:00

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Конституционный Суд Республики Беларусь 30 октября принял решение «О правовом регулировании в гражданском законодательстве использования и охраны изображения гражданина».

Производство по делу возбуждено на основании обращений Белорусской республиканской коллегии адвокатов и общественного совета при МВД Республики Беларусь, в которых поставлен вопрос о наличии правовой неопределенности в нормах Гражданского кодекса, связанной с обеспечением гарантий права гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь.

В обращении указывается, что в сейчас распространение изображений граждан, изготовленных посредством фото- и видеосъемки, в СМИ и интернете в ряде случаев сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Использование изображения гражданина без согласия изображаемого является вторжением в его частную жизнь, а также нарушением права на личную тайну.

Общественный совет при МВД считает необходимым обеспечить право граждан на защиту от незаконного вмешательства в их личную жизнь, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, находящихся при исполнении служебных обязанностей, устранив неопределенность в правовом регулировании соответствующих отношений.