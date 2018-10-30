Трактор переехал легковой "Ситроен" в Верхнедвинском районе

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-30T19:14:12+03:00

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В понедельник около 12 часов 30 минут водитель 1989 года рождения, управляя трактором МТЗ1221В, при движении на закруглении автодороги совершил наезд на остановившийся автомобиль Ситроен Ксантия, под управлением водителя 1976 года рождения.

Наезд произошел передним левым колесом трактора на переднюю левую часть автомобиля, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получила телесные повреждения.