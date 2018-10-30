В Барановичах спасатели обнаружили труп женщины, когда попали через окно в ее квартиру

СЕГОДНЯ 19:59 2018-10-30T19:59:32+03:00

В Барановичах спасатели обнаружили труп женщины, попав через окно в ее квартиру. Фото: Лариса Малахова

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Сотрудники МЧС по выдвижной лестнице поднялись в одну из квартир дома №9 на улице Ленина 30 октября.

Как рассказала жительница дома газете Intex-press, машины ГРОЧС приехали к этому дому неспроста.

– Где-то пять дней назад пропала 77-летняя женщина, которая живет в нашем подъезде на четвертом этаже. Раньше она выходила на прогулку в любую погоду, а тут исчезла. Бывало, она выпивала и тогда дня два во двор не выходила, но в этот раз ее никто не видел уже долго. Близких родственников у нее здесь нет: муж и сын умерли, а внучка живет в Новочеркасске. Поэтому, когда бабушка перестала открывать дверь и выходить на улицу, мы забили тревогу. Позвонили внучке, она сказала обращаться в милицию, – пояснила соседка.

По словам соседей, десять дней назад бабушку выписали из офтальмологического отделения больницы.

30 октября сотрудники ГРОЧС приехали к дому, чтобы попасть в квартиру. Дверь была заперта, поэтому пришлось забираться через окно. На диване спасатели обнаружили тело пожилой женщины.