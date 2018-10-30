СЕГОДНЯ 21:13 2018-10-30T21:13:58+03:00

В Минске безбилетница увидела себя в СМИ и сама пришла в милицию. Фото с сайта guvd.gov.by

Она признана подозреваемой по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси

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Причастная к хищению видеорегистратора у сотрудника КУП «Минсктранс» на остановке общественно транспорта «Коммунарка» женщина была объявлена в розыск 11 октября.

После опубликования фото в СМИ женщина обратилась в Ленинское РУВД Минска, признала свою вину и готова нести ответственность в соответствии с законодательством.

Руководство Ленинского РУВД выражает благодарность представителям средств массовой информации за активное взаимодействие и размещение информации правоохранительной направленности, сообщила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.