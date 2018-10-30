Правительство поручило местным властям развивать Бобруйск

СЕГОДНЯ 21:40 2018-10-30T21:40:33+03:00

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Постановление Совета Министров №761 от 24 октября 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В целях обеспечения комплексного развития Бобруйска и создания в нем благоприятных условий жизнедеятельности населения Совет Министров постановил внести в генеральный план Бобруйска изменения и дополнения, изложив его в новой редакции.

Могилевскому облисполкому совместно с Бобруйским горисполкомом, заинтересованными республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, необходимо обеспечить разработку и утверждение в 2018–2021 годах схемы развития городского пассажирского транспорта, магистрально-уличной сети; схем электро-, тепло- и газоснабжения, связи и водохозяйственного комплекса; детальных планов развития территорий, подлежащих реконструкции иновому освоению; схемы озелененных территорий общего пользования.