Кому досталась квартира и пять автомобилей от «Евроопт»?
Стали известны победители 92-го тура игры «Удача в придачу!»
Обладателей главных призов определил певец Владимир Маркин.
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Обладателей главных призов определил известный советский и российский певец и композитор, исполнитель хитов «Сиреневый туман» и «Я готов целовать песок» Владимир Маркин. Кто же стал счастливчиком на этот раз?
Ключи от квартиры в Минске по адресу ул. Академика Карского, 8, выиграла Анна Ошерова из Минска. А за рулем новеньких автомобилей будут сидеть Ольга Шаплавская из Минска, Игорь Шафранов из Мозыря, Александр Киреев из г.п. Корма Гомельской области, Валентина Гладкая из Минска и Татьяна Дмитриева из Новополоцка. Кроме того, было разыграно более 20 000 денежных призов.
Розыгрыш 93-го тура игры «Удача в придачу!» состоится ровно через неделю, 6 ноября. Так что запасайтесь игровыми кодами!