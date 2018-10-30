Кому досталась квартира и пять автомобилей от «Евроопт»?

30 Окт. 23:43 2018-10-30T23:43:42+03:00

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Обладателей главных призов определил известный советский и российский певец и композитор, исполнитель хитов «Сиреневый туман» и «Я готов целовать песок» Владимир Маркин. Кто же стал счастливчиком на этот раз?

Ключи от квартиры в Минске по адресу ул. Академика Карского, 8, выиграла Анна Ошерова из Минска. А за рулем новеньких автомобилей будут сидеть Ольга Шаплавская из Минска, Игорь Шафранов из Мозыря, Александр Киреев из г.п. Корма Гомельской области, Валентина Гладкая из Минска и Татьяна Дмитриева из Новополоцка. Кроме того, было разыграно более 20 000 денежных призов.

Розыгрыш 93-го тура игры «Удача в придачу!» состоится ровно через неделю, 6 ноября. Так что запасайтесь игровыми кодами!