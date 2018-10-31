2018-10-31T09:02:23+03:00
Происшествия

В Индонезии обнаружили фюзеляж разбившегося Боинга

До этого были найдены фрагменты самолета и останки пассажиров Boeing 737 Max
Екатерина БОЛГОВА
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Власти Индонезии заявили, что найден фюзеляж разбившегося самолета. Фото: REUTERSВласти Индонезии заявили, что найден фюзеляж разбившегося самолета. Фото: REUTERS
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Обнаружили фюзеляж в ходе продолжающихся поисково-спасательных работ в Яванском море, сообщил глава вооруженных сил страны Хади Тьяджанто.

- Мы уверены, что нашли часть фюзеляжа JT610, — сказал Тьяджанто в эфире местного телеканала, пишет австралийская газета The Mercury.

Напомним, утром 29 октября у берегов Западной Явы потерпел крушение Боинг 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air. Лайнер направлялся из Джакарты на остров Суматра. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. По данным спасательной службы, в результате аварии никто не выжил.

Уже были обнаружены фрагменты самолета и останки погибших, но фюзеляж и бортовые регистраторы не найдены. Поисковые команды расширили район работ. В среду, 31 октября, на предполагаемое место обнаружения фюзеляжа вновь направят специалистов.

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