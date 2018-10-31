2018-10-31T10:48:45+03:00
Спорт

Хоккеистов минского «Динамо» отвезли на МТЗ в воспитательных целях

Клуб проиграл уже 11 матчей подряд. На тракторном заводе спортсменам показали, что такое «тяжелый труд»
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Хоккеистам решили показать, что с ними может быть после окончания карьеры. Фото: кадр из видеоХоккеистам решили показать, что с ними может быть после окончания карьеры. Фото: кадр из видео
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«Динамо» продолжает бить свои антирекорды. Клуб располагается на 25 месте турнирной таблицы всего чемпионата КХЛ. После одной трети сезона - только 4 победы и 12 баллов в активе. Хоккеисты говорят, что сами себя загнали в психологическую яму, рассказывает «Беларусь 1».

В этом сезоне МТЗ – один из спонсоров «Динамо». Поэтому руководитель клуба решил напомнить хоккеистом, что такое «тяжелый труд» и «работать единым кулаком», устроив экскурсию по заводу. Хоккеисты узнали, как производится трактор "Белорус", побывали на главном сборочном конвейере, литейном и механическом цехах. Некоторые из игроков впервые в жизни оказались на производственном предприятии.

В среду хоккеисты вернутся к тренировкам на льду. Команда начнет подготовку к очередному матчу регулярной серии КХЛ против китайского «Кунь Лунь Рэд Стар», который состоится в четверг. За свою историю клубы встречались 4 раза и пока в противостоянии паритет - 2:2. Примечательно, что бело-синие в прошлых сезонах всегда уступали дома.

А с понедельника у «Динамо» новый генеральный директор - Дмитрий Басков.

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