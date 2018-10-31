С 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума и детское пособие

СЕГОДНЯ 11:17 2018-10-31T11:17:40+03:00

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Согласно постановлением Минтруда и соцзащиты №79 от 26 октября 2018 года БМП с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года в расчете на месяц составит 214,21 руб. БПМ повысился на 0,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 30 октября. В связи с этим увеличились и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет 2142,10 руб.; при рождении второго и последующих детей - 2998,94 руб. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября составит 214,21 руб., пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - 107,11 руб. Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - 149,95 руб., на других детей в семье - 107,11руб. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 214,21 руб. (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и 257,05 руб.(с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br149,95 руб., пишет belta.by.