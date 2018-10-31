В Минске у приезжего украли деньги на операцию катаракты

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-31T12:34:40+03:00

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Случай произошел на улице Кирова еще 10 октября. Потерпевший приехал на рейсовом автобусе в Минск на операцию, но до приема в клинике у него было достаточно времени. Он решил выпить коньяка из бутылки в одном из дворов на улице Кирова, там он познакомился с мужчиной. Они разговорились и стали выпивать вместе. Когда приезжий изрядно подпил, собутыльник вытащил у него бумажник - в нем было 1900 белорусских рублей и 290 долларов. Пропажу потерпевший обнаружил не сразу, а только на вокзале.

Октябрьский (г. Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (Кража). Сообщить какую-либо информацию об этом преступлении и личности незнакомца можно по телефонам: +375 (29) 509-44-99, 8 (017) 225-02-02 (дежурная часть), пишет betla.by.