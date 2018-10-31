31 октября и 1 ноября в Минске ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-31T14:27:54+03:00

Советуем объезжать проспекты Победителей и Независимости, а также Партизанский проспект. На пересечении проспекта Независимости и улице Козлова. Фото: Эвика ОТТО

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Ограничения движения связаны с проведением заседания основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в эти дни в Минске. 31 октября и 1 ноября будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в центральной части города. 31 октября: пр. Победителей, пр. Независимости, пр. Партизанский, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская. 1 ноября: пр. Победителей, пр. Независимости, ул. Энгельса. УГАИ ГУВД Мингорисполкома просит учитывать указанную информацию при выборе маршрута и способа передвижения.