2018-10-31T14:27:54+03:00
Общество

31 октября и 1 ноября в Минске ограничат движение транспорта

Советуем объезжать проспекты Победителей и Независимости, а также Партизанский проспект [видео]
Эвика ОТТО
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Советуем объезжать проспекты Победителей и Независимости, а также Партизанский проспект. На пересечении проспекта Независимости и улице Козлова.Советуем объезжать проспекты Победителей и Независимости, а также Партизанский проспект. На пересечении проспекта Независимости и улице Козлова.Фото: Эвика ОТТО
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Ограничения движения связаны с проведением заседания основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая пройдет в эти дни в Минске. 31 октября и 1 ноября будет временно ограничиваться движение всех видов транспорта в центральной части города. 31 октября: пр. Победителей, пр. Независимости, пр. Партизанский, ул. Калиновского, ул. Всехсвятская. 1 ноября: пр. Победителей, пр. Независимости, ул. Энгельса. УГАИ ГУВД Мингорисполкома просит учитывать указанную информацию при выборе маршрута и способа передвижения.

Затор движения на перекрестке Независимости и Козлова.Эвика ОТТО

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