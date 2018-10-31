2018-10-31T14:36:48+03:00
Экономика

Внешний госдолг Беларуси уменьшился на 1,1%

Теперь он составляет 16,5 млрд. долларов
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С учетом разницы в курсах внешний госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 183 млн. долларов.С учетом разницы в курсах внешний госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 183 млн. долларов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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С учетом разницы в курсах внешний госдолг Беларуси уменьшился с начала года на 183 млн. долларов.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1,7634 млрд. долларов, из которых 800 млн. - еврооблигации, 341,4 млн. - банки КНР, 306,8 млн. - правительство России, 264,8 млн. - ЕФСР, 48,7 млн. - МБРР, 1 млн. - ЕБРР и СИБ, 0,7 млн. - Товарно-кредитная корпорация США.

Государственный долг Беларуси на 1 октября составил 44,6 млрд. белорусских рублей. Он увеличился по сравнению с началом 2018 года на 5,7%. Внутренний государственный долг на 1 октября составил 9,6 млрд. белорусских рублей, увеличившись с начала года на 5%, пишет belta.by.

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