В Витебске задержали наркоторговца с крупной партией психотропа

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-31T15:36:52+03:00

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30 октября милиция задержала безработного парня в его квартире. Там же правоохранители обнаружили расфасованные по пакетикам тяжелые психотропы – мефедрон общей массой 851,6 граммов. Как выяснили силовики, психотроп молодой человек приобрел в России в интернет-магазине. Стоит отметить, что мефедрон крайне редкий наркотик, который встречается на просторах Беларуси. Обнаруженная партия психотропа стала самой крупной из задержанных с начала года. В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь. Молодой человек занимался распространением наркотиков на территории Витебска и Витебского района, сообщает УВД Витебского облисполкома.