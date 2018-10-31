2018-10-31T15:36:52+03:00
Происшествия

В Витебске задержали наркоторговца с крупной партией психотропа

24-летний витебчанин хранил дома 850 граммов мефедрона
Эвика ОТТО
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Правоохранители обнаружили расфасованные по пакетикам тяжелые психотропы – мефедрон общей массой 851,6 граммов. Фото: УВД Витебского облисполкомаПравоохранители обнаружили расфасованные по пакетикам тяжелые психотропы – мефедрон общей массой 851,6 граммов. Фото: УВД Витебского облисполкома
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30 октября милиция задержала безработного парня в его квартире. Там же правоохранители обнаружили расфасованные по пакетикам тяжелые психотропы – мефедрон общей массой 851,6 граммов. Как выяснили силовики, психотроп молодой человек приобрел в России в интернет-магазине. Стоит отметить, что мефедрон крайне редкий наркотик, который встречается на просторах Беларуси. Обнаруженная партия психотропа стала самой крупной из задержанных с начала года. В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь. Молодой человек занимался распространением наркотиков на территории Витебска и Витебского района, сообщает УВД Витебского облисполкома.

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