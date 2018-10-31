2018-10-31T17:08:28+03:00
Происшествия

Старшие братья убитой в Лунинце 8-месячной девочки остаются с отцом

Мать ребенка, подозреваемая в преступлении, находится под стражей
Оксана БРОВАЧ
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На кухне в одной из новостроек Лунинца 8-месячной девочке перерезали горло. Фото: Следственный комитет.На кухне в одной из новостроек Лунинца 8-месячной девочке перерезали горло. Фото: Следственный комитет.
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- Дети остаются с отцом. Пока на сегодня так. Проводятся следственные мероприятия, чем они закончатся - никто не знает. Все будет зависеть от обстоятельств, которые сложатся. Но сейчас дети с отцом, - рассказали «Комсомолке» в отделе образования Лунинецкого райисполкома.

В семье, где случилось убийство, есть еще двое детей - мальчики 4 и 6 лет. Со слов знакомых пары, сейчас они вместе с отцом живут у бабушки с дедушкой. Квартира, в которой произошло преступление, опечатана. Семья с августа 2018-го состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении.

- Малышку похоронили во вторник. Леня выглядел загнанным, подавленным, - рассказывают об отце детей.

Мать девочки выкладывала в соцсетях фотографии дочери с трогательными подписями.

Мать девочки выкладывала в соцсетях фотографии дочери с трогательными подписями.

По слухам, задержанные - 25-летняя мать убитой девочки Наталья и ее 47-летний знакомый, с которым в тот вечер она выпивала, - дали показания. Признают ли они свою вину, неизвестно - Следственный комитет комментариев по этому поводу пока не дает. В ближайшее время подозреваемым могут предъявить обвинение.

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