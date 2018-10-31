2018-10-31T16:56:44+03:00
Общество

Тарифы на коммуналку вырастут на 5 долларов в 2019 году

Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев
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Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- В соответствии с поручением главы государства мы расчет производим в рамках увеличения не больше $5 по тарифам. Сегодня эта работа практически завершена, - сказал Владимир Кухарев, передает belta.by.

Проект документа, устанавливающего тарифы на 2019 год, планируют подготовить к середине ноября. Местные органы власти представили планово-расчетные цены на ЖКУ. Эта информация обобщена Минжилкомхозом и передана в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Параллельно Министерство энергетики проводит работу по расчету топливных балансов.

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