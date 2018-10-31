Фотофакт: необычный кортеж в Минске - электробус и внедорожники президентской охраны

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-31T17:37:57+03:00

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Во вторник, 30 октября, в районе улиц Филимонова и Радиальной минчане заметили странную «движуху»: на каждом перекрестке дежурили инспекторы ГАИ, видели также сотрудников в штатском. А еще минчане наблюдали странный кортеж: внедорожники президентской охраны, которые также используются для сопровождения высоких гостей, сопровождали…. электробус! Пользователи соцсетей гадали, кто именно был vip-водителем общественного транспорта. Интересно, что, когда электробус проезжал мимо гаишников, те отдавали честь, прикладывая ладонь к виску. «Комсомолка» выяснила: тест-драйв электробуса завод «Белкоммунмаш» устроил для премьер-министра Молдовы.

Во время покатушек молдавского премьера сопровождали директор предприятия Владимир Король и вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Фото: пресс-служба правительства Молдовы.

Премьер-министр Молдовы прилетел в Минск во вторник - первым регулярным рейсом, который открыла «Белавиа». Руководство Молдовы давно сотрудничает с минским «Белкоммунмашем». Например, в Кишиневе используются троллейбусы белорусского производства. А сейчас руководство Молдовы заинтересовалось и электробусами. Поэтому в программу визита молдавского премьера включили посещение завода «Белкоммунмаш». Во время покатушек молдавского премьера сопровождали директор предприятия Владимир Король и вице-премьер Беларуси Михаил Русый. Молдавского гостя катали на рестайлинговой версии электробуса, который за внешний вид прозвали Пучеглазым. Пустили ли молдавского гостя за руль - не уточняется.

После тест-драйва премьер-министр Молдовы Павел Филип (он в центре) заявил: он планирует открыть в Кишиневе молдавско-белорусское предприятие, которое будет заниматься сбором электробусов. Фото: пресс-служба правительства Молдовы.

После тест-драйва премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил: он планирует открыть в Кишиневе молдавско-белорусское предприятие, которое будет заниматься сбором электробусов.

- Это - транспорт будущего, и мы хотим запустить такие электробусы в Кишиневе, - отметил Филип, добавив, что если предприятие по сбору электробусов откроется в Кишиневе, то Молдова сможет их не только производить для себя, но и экспортировать в другие страны.

Электрические автобусы считаются не только экономным, но и экологическим видом транспорта. Фото: пресс-служба правительства Молдовы.

Электрические автобусы считаются не только экономным, но и экологическим видом транспорта. Зарядка длится 5 минут, запаса хода хватает на 12 километров. По Минску ходит уже 20 таких автобусов, а до весны 2019 года планируется выпустить еще 60 штук.

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