Александр Лукашенко: «Планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт»

СЕГОДНЯ 17:28 2018-10-31T17:40:15+03:00

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- Актуальность этой темы подтверждает и впечатляющий состав участников конференции, и перечень обсуждаемых проблем, в котором нашли отражение наиболее острые для нашего региона болевые точки: от разногласий по линии Восток - Запад до конфликта в Украине. К сожалению, вынужден согласиться с выводами последнего доклада Мюнхенской конференции о том, что наша планета подошла к краю пропасти, за которой находится глобальный конфликт. Конфронтация стала одним из определяющих факторов развития международных отношений, в том числе и в нашем регионе, - сказал президент на открытии, передает belta.by.