2018-10-31T17:44:33+03:00
Происшествия

В Витебске водителю стало плохо перед пешеходным переходом, он врезался в три машины

Люди чудом не пострадали
Наталья ПАРТОЛИНА
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Грузовик врезался в три машины - водителю стало плохо. Фото: ЧП и ДТП/Витебск, Вконтакте.Грузовик врезался в три машины - водителю стало плохо. Фото: ЧП и ДТП/Витебск, Вконтакте.
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Авария с участием четырех автомобилей – трех легковушек и грузовика – произошла в центре Витебска сегодня, 31 октября, около одиннадцати часов дня.

Как сообщает телерадиокомпания «Витебск», грузовик врезался в остановившийся на красный сигнал светофора перед пешеходным переходом автомобиль, а потом задел еще две машины. Водители пострадавших авто подбежали к грузовику и увидели, что в кабине никого нет. Когда открыли пассажирскую дверь, оказалось, что водитель лежит на сиденье.

35-летнего водителя забрала «Скорая помощь», он госпитализирован. Пока о его диагнозе не сообщается. Ни другие водители, ни пешеходы не пострадали.

Госавтоинспекция проводит проверку, в частности, предстоит выяснить, прошел ли водитель предрейсовый медицинский осмотр.

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