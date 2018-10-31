Ревнивый бобруйчанин застал жену с другим мужчиной и ударил его ножом

СЕГОДНЯ 19:20 2018-10-31T19:20:31+03:00

Ревнивый муж застал жену с другим мужчиной и ударил его ножом. Фото с сайта belta.by

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В Стародорожском районе 58-летний житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом, правоохранители оперативно задержали злоумышленника, пишет belta.by.

– Поступил звонок от 54-летней жительницы Бобруйска. Она сообщила, что ее муж через окно проник в дом и во время ссоры ударил ножом ее 49-летнего знакомого. Также он угрожал убийством ей самой, после чего скрылся, – сообщили в УВД.

На место прибыл милицейский наряд. Женщина сообщила правоохранителям, что муж приезжал на своей машине – белом Volkswagen Passat.

Были проинформированы милицейские наряды соседних со Стародорожским районом Минской области, дежурная служба УВД связалась с могилевскими коллегами. К поиску оперативно подключились сотрудники Бобруйского и Глусского отделов милиции. Задержан злоумышленник был на автодороге из Старых Дорог в Бобруйск нарядом из трех сотрудников Глусского РОВД.

С момента сообщения в милицию о преступлении до задержания прошел 1 час 25 минут.

По предварительной информации, житель Бобруйска мог пойти на преступление из-за ревности. Следователями Старых Дорог в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Мужчина помещен в ИВС Стародорожского РОВД.