2018-10-31T19:39:42+03:00
Общество

Премьер-министр Румас: "Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте несколько преувеличены"

Жители Бреста продолжают протесты в связи со строительством завода
Надежда СЕРГЕЕВА
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Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте несколько преувеличены, считает премьер-министр. Фото: "Вечерний Брест"Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте несколько преувеличены, считает премьер-министр. Фото: "Вечерний Брест"
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– Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ, – сообщил премьер-министр Сергей Румас, отвечая 31 октября на вопросы депутатов Палаты представителей, пишет БелаПАН.

По мнению Румаса, несомненно, подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями.

– Но важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату, – заявил он.

Строительство аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" ведется в свободной экономической зоне "Брест". На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

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