Премьер-министр Румас: "Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте несколько преувеличены"

СЕГОДНЯ 19:39 2018-10-31T19:39:42+03:00

Опасения по поводу строительства аккумуляторного завода в Бресте несколько преувеличены, считает премьер-министр. Фото: "Вечерний Брест"

Изменить размер текста: A A

– Проект прошел все необходимые экологические экспертизы, и у заказчиков этого предприятия есть все необходимые разрешения на производство работ, – сообщил премьер-министр Сергей Румас, отвечая 31 октября на вопросы депутатов Палаты представителей, пишет БелаПАН.

По мнению Румаса, несомненно, подобные крупные проекты должны согласовываться с жителями.

– Но важно понимать, что это ведь и решение проблемы занятости для регионов. На этих предприятиях наши граждане смогут получить рабочие места. Учитывая, что это высокотехнологичные проекты, они смогут получать достойную заработную плату, – заявил он.

Строительство аккумуляторного завода ООО "АйПауэр" ведется в свободной экономической зоне "Брест". На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Кто был на аккумуляторном производстве хоть раз? Это конфетная фабрика, там чисто!»

«Брестчанки против свинца»: митинг против строительства аккумуляторного завода прошел в областном центре