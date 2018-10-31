В Пружанском районе легковушка "догнала" автобус

СЕГОДНЯ 20:52 2018-10-31T20:52:29+03:00

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Авария произошла 30 октября около 8:30 утра. По предварительной информации, 26-летняя жительница деревни Белоусовщина Пружанского района, управляя автомобилем марки «Опель Вектра», двигалась по автодороге Р-85 «Слоним-Высокое», по направлению от своей деревни к Пружанам.

На 82-м километре автодороги водитель неправильно выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении маршрутного автобуса марки «МАЗ 152062», под управлением 48-летнего жителя Пружан, который выполнил вынужденную остановку на правой по ходу движения обочине, в результате чего допустила с ним столкновение, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля марки «Опель Вектра» с травмами госпитализирован в Пружанскую центральную районную больницу. Ребенок перевозился в автомобиле с использованием детского удерживающего устройства (бустера) и был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.