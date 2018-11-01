Большого подорлика объявили птицей 2019 года в Беларуси

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-01T11:09:22+03:00

Это одна из самых редких хищных птиц Европы, ей грозит глобальное исчезновение. А в Беларуси подорликов больше, чем во всем Евросоюзе

Изменить размер текста: A A

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) объявила птицу 2019 года, которая придет на смену нынешнему крылатому символу - щеглу. Следующий год пройдет под знаком большого подорлика. Это одна из самых редких хищных птиц Европы, ей грозит глобальное исчезновение. Одна из наибольших ее популяций в мире гнездится в Беларуси.

- 120 - 150 пар этих птиц живет в наших лесах - это больше, чем во всем Евросоюзе. Эти подорлики любят глухие места на болотах и у болот, очень боятся беспокойства со стороны человека, - рассказали «Комсомолке» в АПБ.

Организация цитирует кандидата биологических наук, координатора проекта АПБ по охране большого подорлика Валерия Домбровского:

- Большому подорлику грозит много факторов: исчезновение низинных болот - главных мест обитания этой птицы, беспокойство со стороны человека в гнездовой период: если кто-то в это время будет ходить под гнездом, большой подорлик его покинет. Строительство дорог на Ольманских болотах, сбор ягод на гнездовых участках - это все негативные факторы. Также угрозу несет уменьшение разнообразия видов жертв в местах охоты подорлика - куликов, пастушковых, уток. Это общая тенденция по всему Полесью.

Чтобы сохранить популяцию большого подорлика в Беларуси, АПБ уже несколько лет проводит акцию “Спаси орленка!”, деньги на которую собирали краудфандингом. В рамках акции проводятся экспедиции по поиску гнезд этих птиц, чтобы потом отдать эти участки под охрану, инспектируются известные гнезда, чтобы предупредить вред для подорликов или наказать нарушителя.

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» - крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси. АПБ - это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы.