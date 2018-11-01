Фотофакт: у входа в гомельские магазины вывесили портреты Солодухи

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-01T09:01:55+03:00

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Певец Александр Солодуха стал новым лицом одной из сети продуктовых магазинов в Беларуси. Портреты поп-звезды уже вывесили у входов в торговые точки. На фото Солодуха улыбается, показывает руками «лайки», а подпись под снимком говорит: «Рекомендую!»

Забавными кадрами с портретом Солодухи у входа в популярные магазины уже стали делиться в Instagram гомельчане. Напомним, недавно заслуженный артист Беларуси рассказал, что в октябре-ноябре в его семье родится ребенок - Солодуха во второй раз станет дедушкой.