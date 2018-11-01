Фотофакт: у входа в гомельские магазины вывесили портреты Солодухи
Забавными кадрами с фото артиста уже стали делиться в Instagram
У входа в гомельские магазины вывесили портреты СолодухиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:
Певец Александр Солодуха стал новым лицом одной из сети продуктовых магазинов в Беларуси. Портреты поп-звезды уже вывесили у входов в торговые точки. На фото Солодуха улыбается, показывает руками «лайки», а подпись под снимком говорит: «Рекомендую!»
Забавными кадрами с портретом Солодухи у входа в популярные магазины уже стали делиться в Instagram гомельчане. Напомним, недавно заслуженный артист Беларуси рассказал, что в октябре-ноябре в его семье родится ребенок - Солодуха во второй раз станет дедушкой.