2018-10-31T21:23:59+03:00
Общество

С 1 ноября трамваи в Минске начнут ходить к железнодорожному вокзалу

С этого дня трамвайное движение в направлении вокзала восстанавливается
Надежда СЕРГЕЕВА
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С 1 ноября трамваи в Минске начнут ходить к ж/д вокзалуС 1 ноября трамваи в Минске начнут ходить к ж/д вокзалуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Снова будут ходить трамваи маршрутов № 1 «ДС «Зеленый Луг» – пл. Мясникова», № 4 «ДС «Озеро» – пл. Мясникова», № 7 «ДС «Серебрянка» – пл. Мясникова». А временный автобусный маршрут № 901 «ДС «Дружная» – Комаровский рынок» работать перестанет, сообщили агентству «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта – автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в трамваях маршрутов № 1, 4, 7 на участках от площади Я. Коласа, улицы Красной и улицы Платонова до площади Мясникова на период с 1 по 30 ноября.

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