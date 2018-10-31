В Минске часть улицы Фабричной перекрыта из-за повреждения коллектора
Сейчас выясняется характер повреждений и разрабатывается комплекс мероприятий по ремонту
В Минске улица Фабричная частично перекрыта из-за повреждения коллектора. Фото с сайта pixabay.com
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Как сообщили в УП "Минскводоканал", поврежден канализационный железобетонный коллектор диаметром 1250 мм 1965 года постройки. Перебоя в канализовании объектов нет. Для движения перекрыта часть улицы Фабричной от 25 до 29 дома. В Минскводоканале просят учитывать это при планировании маршрута.
Там добавили, что реконструкция железобетонного канализационного коллектора с полной заменой трубы на всем протяжении улицы Фабричной должна начаться в 2019 году. В настоящее время проект прошел экспертизу.