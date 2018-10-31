В Минске часть улицы Фабричной перекрыта из-за повреждения коллектора

СЕГОДНЯ 21:42 2018-10-31T21:42:09+03:00

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Как сообщили в УП "Минскводоканал", поврежден канализационный железобетонный коллектор диаметром 1250 мм 1965 года постройки. Перебоя в канализовании объектов нет. Для движения перекрыта часть улицы Фабричной от 25 до 29 дома. В Минскводоканале просят учитывать это при планировании маршрута.

Там добавили, что реконструкция железобетонного канализационного коллектора с полной заменой трубы на всем протяжении улицы Фабричной должна начаться в 2019 году. В настоящее время проект прошел экспертизу.