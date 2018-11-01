Фотофакт: в Минске трамваи стали ходить к вокзалу

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-01T11:23:54+03:00

Их движение отменили полгода назад из-за реконструкции путей на участке улиц Первомайская, Ульяновская и Бобруйская

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История с движением трамваев №1, 4 и 7, которые идут в сторону вокзала, длится уже не первый год. Напомним, в 2015 году из-за строительства третьей линии метро их отменили, а вместо них пустили автобус №901. К концу лета 2017 года работы на участке трамвайных путей закончили, движение восстановили.

Но всего лишь на полгода. В марте 2018-го вновь началась реконструкция трамвайных путей на участке улиц Первомайская, Ульяновская и Бобруйская. Закончить ремонт транспортники планировали к середине сентября. Однако позже срок сдачи перенесли на 1 ноября.

И вот, вечером 31 октября движение трамваев в сторону вокзала полностью восстановлено. А вот автобус №901, который ходил по маршруту "Комаровский рынок" - ДС "Дружная", наоборот, отменили.

Кстати, по маршруту трамваев также установили несколько новых остановок.