2018-11-01T10:55:53+03:00
Общество

СК не подтверждает информацию о задержании бизнесмена Израилевича

По неофициальным данным, Израилевича могли задержать по обвинению во взятке
Павел МИЦКЕВИЧ
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СК не подтверждает информацию о задержании бизнесмена ИзраилевичаСК не подтверждает информацию о задержании бизнесмена ИзраилевичаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ни Следственный комитет, ни КГБ Беларуси пока не подтверждают неофициальную информацию о задержании скандально известного бизнесмена Аркадия Израилевича. В Комитете госбезопасности однозначно заявили, что не задерживали бизнесмена, передает БелаПАН. А в СК просто не подтвердили информацию.

Израилевича относят в топ-100 самых богатых людей Беларуси. До недавнего времени его фамилия мало где фигурировала, но несколько месяцев назад бизнесмен стал известен из-за скандала с рестораном «Поедим поедим», который построили возле места массовых захоронений репрессированных в урочище Куропаты.

По неофициальным данным, Израилевича могли задержать по обвинению во взятке.

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