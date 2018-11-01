В Беларуси с 1 ноября повышены пенсии

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-01T11:21:47+03:00

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Опубликован указ президента Беларуси от 23 октября о повышении трудовых пенсий с 1 ноября - «в связи с ростом средней заработной платы». Документ предписывает провести перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября «путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 5,5%».

Указ Александра Лукашенко уже вступил в силу.

Напомним, бюджет прожиточного минимума в Беларуси вырос на 54 копейки, а вместе с ним - минимальные пенсии и детские пособия.