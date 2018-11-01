В Витебске подросток убил ножом 35-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-01T12:22:48+03:00

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В Витебске Следственный комитет разбирается в обстоятельствах убийства

В одной из больниц Витебска умер 35-летний мужчина, которого ударил ножом подросток. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства.

Конфликт между мужчиной и 16-летним юношей случился вечером 27 октября около одного из домов по улице Гагарина. В пылу ссоры молодой человек ударил мужчину ножом и сбежал. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его медики не смогли. Подростка задержали в течение часа. Нож, которым был убит мужчина, находился при нем.

Следователи допросили свидетелей, изъяли с места происшествия вещественные доказательства. Одно из них - запись с видеорегистратора автомобиля.

- Юноше предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Убийство), к нему применена мера пресечения - заключение под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.