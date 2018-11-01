Минчанин искал закладку с психотропом недалеко от поста ГАИ

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-01T14:22:01+03:00

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В Октябрьском районе Минска бдительный велосипедист сообщил дежурившим на дороге сотрудникам ГАИ о мужчине, который рыл землю. Очевидец подумал, что, возможно, незнакомец ищет закладки с психотропом, и оказался прав. 30-летнего минчанина задержали работники Госавтоинспекции, прибывшие на место, указанное свидетелем, и нашли сверток с особо опасным психотропом альфа-PVP.

- Закладка была изъята. Молодой человек ранее не судим. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело за «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», - сообщает на сайте столичного ГУВД официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

Санкция части данной статьи, по которой будут судить распространителя психотропа, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

А в это время сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали 36-летнего жителя столицы, у которого было обнаружено наркотическое вещество. Из поступившей оперативной информации сотрудникам милиции стало известно, что неработающий житель столицы причастен к хранению наркотического вещества.