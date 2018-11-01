В Гродно нашли мать малыша, труп которого обнаружили в мусорном контейнере

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-01T14:00:15+03:00

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По факту обнаружения в Гродно ночью 9 октября в контейнере «смешанных отходов» тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Личность горе-матери уже установлена.

- По результатам проведения генетического исследования установлен генотип новорожденного, что дало подробную информацию о генотипах его матери и отца, - сообщает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. - Предполагаемая роженица - ранее не судимая 34-летняя жительница Гродно.

По результатам проведения исследования ДНК удалось подтвердить, что младенца, найденного мертвым в мусоре, родила именно эта женщина. 31 октября горе-мать задержали, сейчас следствие устанавливает цели и мотивы ее рокового поступка.

Окончательную правовую оценку действиям задержанной дадут после расследования дела. Нередко в таких случаях статью меняют на более тяжкую - если подтверждается, что женщина сознательно убивала своего малыша.