В Гродно нашли мать малыша, труп которого обнаружили в мусорном контейнере
По факту обнаружения в Гродно ночью 9 октября в контейнере «смешанных отходов» тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Личность горе-матери уже установлена.
- По результатам проведения генетического исследования установлен генотип новорожденного, что дало подробную информацию о генотипах его матери и отца, - сообщает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич. - Предполагаемая роженица - ранее не судимая 34-летняя жительница Гродно.
По результатам проведения исследования ДНК удалось подтвердить, что младенца, найденного мертвым в мусоре, родила именно эта женщина. 31 октября горе-мать задержали, сейчас следствие устанавливает цели и мотивы ее рокового поступка.
Окончательную правовую оценку действиям задержанной дадут после расследования дела. Нередко в таких случаях статью меняют на более тяжкую - если подтверждается, что женщина сознательно убивала своего малыша.