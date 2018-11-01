Авария в Речицком районе: водитель погиб, трое пассажиров в реанимации

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-01T14:07:17+03:00

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Около половины второго ночи 1 ноября страшная авария произошла на Гомельщине: легковушку разорвало пополам после удара о придорожное дерево. - 30-летний водитель, управляя «Пежо 605», на закруглении дороги съехал в левый по ходу движения кювет, несколько раз опрокинулся и врезался в дерево.

В результате автокатастрофы водитель погиб на месте. Пассажиры - две молодых женщины и 22-летний мужчина получили различные травмы и были госпитализированы в районную больницу Речицы. Выяснилось, что погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

А накануне, примерно в половине шестого вечера 31 октября, 53-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ниссан Ноут» при обгоне попутки выехала на встречную полосу, где врезалась в «ВАЗ-21053». Оба водителя, а также пассажиры «Жигулей» - двое мужчин - получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.