2018-11-01T15:15:20+03:00
Общество

В Совмин направили больше 2,5 тыс. подписей за выходной день на Дзяды

В петиции просят вернуть нерабочий день 2 ноября
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Совмин направили больше 2,5 тыс. подписей за выходной день на ДзядыВ Совмин направили больше 2,5 тыс. подписей за выходной день на ДзядыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В правительство Беларуси направили свыше 2,5 тыс. подписей за то, чтобы сделать 2 ноября выходным днем. Точнее, вернуть статус нерабочего дня - ведь таковым день памяти предков, Дзяды, был до 1998 года. После соответствующего указа президента выходными перестали быть понедельники после Пасхи и Дзядоў.

За возвращение нерабочего 2 ноября белорусы собирали подписи в интернете еще с прошлого года. Но тогда вместо Совмина на петицию ответил Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей, сообщает Katolik.life. В письме говорилось, что «право на свободу вероисповедания, закрепленное в Конституции, не дает верующим никаких преимуществ перед гражданами, которые придерживаются атеистических убеждений - в противном случае это нарушит принцип равноправия граждан». Именно поэтому там посчитали, что «дополнять религиозные праздники еще одним и объявлять его нерабочим днем нецелесообразно».

В то же время заявили, что Аппарат не уполномочен решать подобные вопросы. Поэтому недавно сбор подписей возобновляли и затем отправили повторную петицию с просьбой, чтобы ответ дал именно Совет министров.

- Католики, как и многие белорусы, которые отмечают Дзяды 1 и 2 ноября, лишены возможности посещать кладбища - в отличие от православных, которым, как правило, дается четыре выходных дня на Радуницу. И это дает основания говорить о дискриминации, - говорят авторы кампании.

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