Беларусь получила премию УЕФА

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-01T16:31:07+03:00

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Проект «Папа, мама, я - футбольная семья взял одну из главных наград года в церемонии UEFA GROW 2018, - сообщает АБФФ.

В ходе гала-вечера Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жюри назвало лауреатов в номинациях программы UEFA GROW, которая была запущена в 2015 году. Ее цель - содействовать Европейским футбольным ассоциациям в развитии игры номер один в таких областях, как массовый футбол, маркетинг и коммуникации. Приз в одной из наиболее динамично развивающихся областей - сфере массового футбола - был отдан АБФФ. Членов жюри восхитила инициатива по проведению республиканских семейных фестивалей, воплощенная в проект «Папа, мама, я - футбольная семья». Тепло встретив утреннюю презентацию инициативы, члены жюри впоследствии единогласно решили отдать награду Беларуси, поставив ее на высшую ступень в списке из 27 соискателей.

- Счастливы, что наша инициатива была отмечена УЕФА. Массовый футбол - основа основ, на которой строится вся пирамида лучшей игры с мячом. Последние годы целенаправленно уделяем повышенное внимание работе с людьми, не вовлеченными в игру номер один профессионально. И сегодня счастливы не столько награде, сколько обилию тех пап, мам и их деток, которые благодаря проекту приобщились к футболу и влюбились в него, - отметил после награждения директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Юрий Садовский.

Прокомментировал успех Беларуси в категории «Участие» начальник отдела массового футбола Виталий Крупица:

- Хочу сказать отдельное спасибо коллегам Федерации футбола, волонтерам и энтузиастам по всей республике, что поддерживали проект с момента основания и на протяжении трех лет его развития, а также непосредственно участников фестивалей. Это наша общая победа - без вас этой награды просто не было бы.

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