В Витебске в заброшенном доме сгорели три бомжа

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-01T17:04:12+03:00

Дом стоит без жильцов уже десять лет и за это время несколько раз горел

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Три человека погибли на пожаре утром 1 ноября в Витебске. Пожар произошел в частном доме, в котором давно уже никто не живет.

Сообщение о пожаре поступило в 6.14. Спасатели выехали на улицу 5-ю Клиническую. В доме нашли троих погибших. Одно тело лежало около окна. На кровати под слоем ветоши было еще два, причем одно тело лежало на другом.

В доме никто не живет уже десять лет, иногда в нем ночевал родственник хозяйки, рассказали в пресс-службе МЧС. Хозяйка дома, пенсионерка, уехала в деревню Лучиновка Витебского района. За это время дом горел несколько раз.

Соседи рассказали, что накануне вечером около дома бродили нетрезвые люди, предположительно, бомжи.

Причину пожара устанавливают специалисты. Предположительно, он начался из-за неосторожного обращения с огнем. Огонь уничтожил крышу, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены.