2018-11-01T17:05:26+03:00
Происшествия

Мошенник обманул 1000 друзей по переписке со всей Беларуси

Он представлялся девушкой и просил положить 20 рублей на мобильник
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мошенник обманул 1000 друзей по переписке со всей БеларусиМошенник обманул 1000 друзей по переписке со всей БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Могилеве расследуется уголовное дело о мошенничестве в социальных сетях, по которому проходят больше тысячи потерпевших. А схема-то была элементарной...

- 29-летний житель Могилевской области с начала 2015 года по август 2018 года в различных социальных сетях и на интернет-ресурсах, используя фейковые страницы с именами и фотографиями девушек, отправлял сообщения мужчинам с приглашением на ужин, - рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Сергей Болсун. - В ходе переписки «девушка"-парень просил пополнить баланс номера своего мобильного телефона на 20 рублей. А затем переводил деньги со счетов операторов связи на личные расчетные счета и, конечно, исчезал.

Нечестный парень обвиняется в мошенничестве, а по уголовному делу потерпевшими проходят уже больше тысячи человек со всей Беларуси - именно стольких мужчин смог очаровать и облапошить житель Могилевщины.

Окончательную квалификацию действиям мужчины дадут по итогам расследования. Сейчас он задержан. Судя по всему, обвиняемому придется выплачивать своим жертвам ущерб. Учитывая информацию СК, это около 20 тыс. рублей.

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