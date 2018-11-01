В Витебске женщина пыталась обменять фальшивые юани, которые ей всучили в Китае
Витеблянка была в КНР в турпоездке, и одна из купюр, которую она привезла домой, оказалась подделкой
20 фальшивых юаней привезла витеблянка из Китая. Фото: из открытых источников.
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В Витебске второй раз за последние два года нашли фальшивые юани, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Купюру номиналом 20 юаней Народного банка Китая хотела обменять в одном из банков 32-летняя неработающая женщина.
Недавно женщина была в турпоездке в Китае. Домой она вернулась с суммой 1300 юаней. Одна из купюр оказалась поддельной. Экспертиза установила, что фальшивка изготовлена способом капельно-струйной печати.
Кстати, в Китае только в 2015 году была отменена смертная казнь за изготовление фальшивых денег.
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