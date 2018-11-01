2018-11-01T17:12:30+03:00
Звезды

Третьим директором «Славянского базара» стал поющий ветеринар

Глеб Лапицкий официально вступил в должность
Наталья ПАРТОЛИНА
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Глеб Лапицкий получил ветеринарное образование, сделал певческую карьеру, успел побыть чиновником, а сейчас возглавил "Славянский базар". Фото: Сергей СЕРЕБРО.Глеб Лапицкий получил ветеринарное образование, сделал певческую карьеру, успел побыть чиновником, а сейчас возглавил "Славянский базар". Фото: Сергей СЕРЕБРО.
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У Центра культуры «Витебск», а значит, и у международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» - новый директор. С 1 ноября официально вступил в должность Глеб Лапицкий.

Глебу Лапицкому 30 лет, он женат, воспитывает двоих детей. В 2011 году Лапицкий получил диплом Витебской государственной академии ветеринарной медицины, в 2014-м - Белорусского государственного университета культуры и искусств. Сейчас учится в Академии управления при президенте Республики Беларусь. Работал начальником главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси.

Лапицкий стал третьим директором «Славянского базара». До него центр культуры и фестиваль возглавлял Александр Сидоренко, который сменил на этом посту Родиона Басса - человека, который придумал «Славянский базар» и стоял у руля фестиваля 21 год.

Глеб Лапицкий сделал неплохую певческую карьеру. В частности, в 2009 году он получил приз Владимира Мулявина на фестивале белорусской песни и поэзии «Молодечно-2009». Но в конкурсе эстрадной песни на «Славянском базаре» участвовать ему не доводилось.

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