Лукашенко ждет 500 млн. долларов от товарооборота с Молдовой

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-01T17:14:27+03:00

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При встрече с премьер министром Молдовы 1 ноября президент Беларуси заявил, что страны должны выходить на взаимный товарооборот в 500 млн. долларов. По словам Александра Лукашенко, новое окно возможностей - прямое авиасообщение между Минском и Кишиневом, которое открылось на днях.

- Мы сотрудничаем не в плане благотворительности. Любые наши контракты рентабельны, они выгодны и вам, и Беларуси. Мы покупаем то, что вы производите, а мы не производим, - обратился президент к главе правительства Молдовы. Лукашенко рассказал гостю о своей недавней встрече с президентом Украины в Гомеле. Белорусский лидер признался, что с Петром Порошенко обсуждал развитие отношений с Молдовой.

- Я, конечно, переживал за то, чтобы не было препятствий нашему сотрудничеству. Я получил полную поддержку и заверение, что Украина всегда будет способствовать нашему сотрудничеству, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

На прощанье президент пожелал «стабильности, движения к процветанию и спокойствия» народу Молдовы.