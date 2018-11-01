2018-11-01T19:40:19+03:00
Происшествия

В Минске милиционеры нашли в районе Сморговского тракта 27 закладок мефедрона

В отношении распространителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК Беларуси
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Минске милиционеры изъяли в районе Сморговского тракта 27 закладок мефедрона. Фото с сайта ГУВД МингорисполкомаВ Минске милиционеры изъяли в районе Сморговского тракта 27 закладок мефедрона. Фото с сайта ГУВД Мингорисполкома
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28 октября сотрудниками ОНиПТЛ Центрального РУВД Минска задержан 32-летний минчанин при попытке осуществить закладку наркотического средства по Сморговскому тракту.

У него был обнаружен и изъят пакет, обернутый изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета массой около 3 граммов. Во время задержания и изъятия закладки мужчина попытался выбросить сверток.

В последующем в районе улицы Щедрина – Сморговский тракт было обнаружено и изъято еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета, из которых 20 закладок объемом около 3 граммов каждая, а также 7 закладок около 5 граммов каждая.

При проведении обыска по месту жительства задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты полимерные пакеты, изолента серого и черного цвета, магниты, а также электронные весы. Известно, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств, который находился в Российской Федерации, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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