В Минске милиционеры нашли в районе Сморговского тракта 27 закладок мефедрона
28 октября сотрудниками ОНиПТЛ Центрального РУВД Минска задержан 32-летний минчанин при попытке осуществить закладку наркотического средства по Сморговскому тракту.
У него был обнаружен и изъят пакет, обернутый изолентой, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета массой около 3 граммов. Во время задержания и изъятия закладки мужчина попытался выбросить сверток.
В последующем в районе улицы Щедрина – Сморговский тракт было обнаружено и изъято еще 27 тайников-закладок с веществом белого цвета, из которых 20 закладок объемом около 3 граммов каждая, а также 7 закладок около 5 граммов каждая.
При проведении обыска по месту жительства задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты полимерные пакеты, изолента серого и черного цвета, магниты, а также электронные весы. Известно, что задержанный работал на интернет-магазин по продаже наркотических средств, который находился в Российской Федерации, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.