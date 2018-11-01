Вблизи Ганцевичей грузовой поезд сбил восьмиклассника
Несчастный случай произошел на железнодорожном перегоне Мальковичи-Ганцевичи
У Ганцевичей грузовой поезд сбил восьмиклассника. Фото с сайта cdn.tvc.ru
Изменить размер текста:
31 октября примерно в 19.52 молодой человек пересекал пути вне пешеходного перехода и попал под товарный поезд. Он никак не реагировал на звуковые сигналы, которые подавал машинист. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с открытой черепно-мозговой травмой и переломами. Несмотря на усилия врачей, подросток в 23.00 скончался, пишет belta.by.
Милиция установила личность погибшего – это 13-летний восьмиклассник из Ганцевичей. РОСК проводит дальнейшую проверку.
Состав задержался на 30 минут, график движения поездов нарушен не был.