Со дна Немана подняли 500-летний челн

1 Нояб. 21:25 2018-11-01T21:25:12+03:00

Со дна Немана подняли челн приблизительно 1500 года постройки. Фото с сайта belta.by

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По мнению ученых, челн был сделан приблизительно в 1500-1510 годах. Историки уже называют это археологической сенсацией, пишет belta.by.

Установлено, что на момент рубки возраст дуба, из которого сделана древняя лодка, был около 300 лет, то есть дерево начало расти в начале XIII века.

Эти факты были установлены во время дендрохронологического датирования лодки-челна в НАН Беларуси. Специальные исследования проводились под руководством кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича НАН Беларуси Максима Ермохина.

В настоящее время лодка-челн находится в Институте истории НАН Беларуси для проведения консервационных мероприятий и подготовки к будущему экспонированию.

Совместную экспедицию по подъему древней лодки-челна провели специалисты группы подводной археологии Института истории НАН Беларуси, водолазы дайвинг-центра "Морской Пегас" и участники джип-форума 4х4.