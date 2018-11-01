Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 лет

1 Нояб. 21:41 2018-11-01T21:41:11+03:00

Национальный статистический комитет подготовил статистику ко Всемирному дню мужчин, который в этом году выпал на 3 ноября

Изменить размер текста: A A

На 1 января 2018 года в Беларуси численность мужчин составила 4421,5 тыс. человек, или 46,6% от общей численности населения. На начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин, рассказали в Национальном статистическом комитете.

Среди мужского населения республики каждый пятый является жителем столицы.

Средний возраст белорусских мужчин на начало 2018 года составлял 37,5 года. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.

Среди регионов самое молодое мужское население проживает в столице (средний возраст – 36 лет).

В 2017 году в брак вступило 66,2 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 47 тыс. мужчин, из них 1% женихов были старше 50 лет.

Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25-29 лет – каждый третий мужчина, заключивший брак, и 20-24 лет – каждый четвертый.