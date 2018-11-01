Средний возраст белорусских мужчин составляет 37,5 лет
На 1 января 2018 года в Беларуси численность мужчин составила 4421,5 тыс. человек, или 46,6% от общей численности населения. На начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин, рассказали в Национальном статистическом комитете.
Среди мужского населения республики каждый пятый является жителем столицы.
Средний возраст белорусских мужчин на начало 2018 года составлял 37,5 года. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане.
Среди регионов самое молодое мужское население проживает в столице (средний возраст – 36 лет).
В 2017 году в брак вступило 66,2 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 47 тыс. мужчин, из них 1% женихов были старше 50 лет.
Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25-29 лет – каждый третий мужчина, заключивший брак, и 20-24 лет – каждый четвертый.