В Минске столкнулись маршрутка и "Рено"

1 Нояб. 21:51 2018-11-01T21:51:08+03:00

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Авария произошла днем на пересечении улиц Горецкого и Мазурова в микрорайоне Сухарево, сообщили belta.by в ГАИ Минска. Микроавтобус, которым управлял водитель 1996 года рождения, двигался по улице Горецкого со стороны улицы Мазурова, в это же время с прилегающей территории дома 77 по улице Горецкого выезжал "Рено", намереваясь повернуть налево.

Легковушка не уступила дорогу маршрутному такси, произошло столкновение.

Пассажир маршрутки 1991 года рождения получил ЧМТ легкой степени, пассажир 1948 года рождения с ЧМТ легкой степени и подозрением на перелом ребер доставлен в медучреждение. Незначительные ушибы получил и водитель "Рено".

По факту ДТП проводится проверка.