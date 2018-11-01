2018-11-01T22:35:58+03:00
Спорт

«Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» и прервало антирекордную серию без побед

«Зубры» за два периода забросили четыре шайбы
Владимир КРИУЛИН
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Горди Дуайер отметил, как команда навязывала сопернику борьбу. Фото: ХК Динамо МинскГорди Дуайер отметил, как команда навязывала сопернику борьбу. Фото: ХК Динамо Минск
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В очередном матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» дома играло с китайским «Куньлунем». «Зубры» смогли наконец-то победить и тем самым прервать серию из 11 поражений подряд, которая стала антирекордной в истории клуба. Похоже, визит на тракторный завод помог.

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- В первом периоде была хорошая равная игра пусть и без обилия голевых, - сказал главный тренер Горди Дуайер. - Хорошо, что в втором периоде за короткий отрезок забросили дважды и сделали себе задел. Понравилось, как играли без шайбы, навязывали борьбу сопернику. Да и в целом следовали плану. Поздравляю команду с победой, отмечу роль вратаря Энрота.

- Шансы попасть в плей-офф?

- Как говорил раньше: сейчас для нас актуальнее вопрос как мы настраиваемся. Надо идти от игры к игре. Сегодня получилось хорошо, посмотрим, удастся ли вернуться ли на победную тропу.

ДИНАМО — КУНЬЛУНЬ — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 — Лисовец (Хенкель, Степанов, 34.54 — бол.). 2:0 — Хауден (Пулккинен, Знахаренко, 36.53). 3:0 — Буйницкий (Волков, Дроздов, 43.26). 3:1 — Бек (Лаюнен, Граньяни, 51.18). 4:1 — Казионов (Хауден, Когалев, 54.17).

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